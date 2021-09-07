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    Главная / Торги / Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant

    Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596820

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    544/59-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 13:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект договора

    НМЦД.xlsx

    Извещение

    32110596820_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596820Подведение итогов не позднее Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательного и режущего инструмента Korloy, Komet, Holex, Garant

    Начальная цена

    883 318,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    66 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18, инструментальный отдел №59.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.; Однократная закупка; Сроки поставки и доставки продукции: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией — до «8» декабря 2021 г. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.271

    Резцы из быстрорежущей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033081/name/6141950a0c4460.41018663

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Державка MGEHR 2020-3 Korloy"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Державка NFTIH 08312C Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Державка NFTIH 11512C Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Державка MGIVR 3125-3 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Державка S16R PCLNR-09 Korloy"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Державка IRH 16N-16 Korloy"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Резец 240126-5/H51 52300.0282 Komet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Резец 240118-4/H51 42200.0182 Komet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Резец 240114-4/H51 42150.0182 Komet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Резец 240154 6/2/H52 62150.2082 Komet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Державка ERH 20-16C Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Державка C10K-SDUCR-07 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Державка S10M-SDUCR-07 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Державка S16R SVUCR-11 Korloy"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Державка S25T-SVUCR-16 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Державка S32S-PDUNR-15 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Державка MVJNR 2525-M16 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Державка PDJNR 2020-K15-3 Korloy"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Фреза 201650 10 Holex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Фреза 191070 2 Holex"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Фреза 203007 20 Garant"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Фреза 203007 10 Garant"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Фреза 203007 14 Garant"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фреза 202760 10 Holex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Фреза 202378 12 Holex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Корпус фрезы AMCM 4050HS Korloy"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Корпус фрезы AMCM 3080HS Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Корпус фрезы AMCM 3063HS Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Корпус фрезы AMCM 3050HS Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Державка MGEHL 3232-8 Korloy"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Корпус фрезы AMCM 4063HS Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Державка MGEHR 3232-8 Korloy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Корпус фрезы 215705 25/2 Garant"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Корпус фрезы 215800 16/2 Garant"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Корпус фрезы 217252 18L Garant"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Корпус фрезы 213300 80/6 Garant"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Корпус сверла 235505 KUB ABS 50/35 Komet"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    11.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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