Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске

    Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 05:0008.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596665Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2021_08_12_весовая_ТПО_благустройство.xlsx

    Извещение_тех.задание.doc

    2021_08_12_весовая_ТПО_благустройство_ВЕДОМОСТЬ.xlsx

    Приложение__4._Проект_договора.docx

    32110596665_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕЦИКЛИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры РК

    Юридический адрес

    660018, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 93, ПОМЕЩЕНИЕ 124

    Почтовый адрес

    660018, г.Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Контактный телефон

    +7 391 219-35-76

    Факс

    Адрес электронной почты

    filad@kashalot24.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бизяева Татьяна Не указано

    Место рассмотрения предложений

    660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 05:00 GMT +308.09.2021 05:0008.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596665Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 05:0008.09.2021 05:0008.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596665Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596665Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596665Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске

    Начальная цена

    892 851,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РК
    Все закупки и тендеры РК

    Адрес местонахождения

    660018, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 93, ПОМЕЩЕНИЕ 124

    660018, г.Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124

    Классификатор ОКПД2

    42.99.29.100

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    81.30

    Деятельность по благоустройству ландшафта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027131/name/613834de4d7463.33946393

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по благоустройству ландшафта"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП011585
    Выполнение работ по благоустройству на объекте строительства «КС-4 «Воркутинская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Выполнение работ по благоустройству на объекте строительства «КС-4 «Воркутинская». КЦ-2» в...
    581764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить