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Номер извещения
32110596665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660018, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 93, ПОМЕЩЕНИЕ 124
Почтовый адрес
660018, г.Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
Контактный телефон
+7 391 219-35-76
Факс
Адрес электронной почты
filad@kashalot24.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бизяева Татьяна Не указано
Место рассмотрения предложений
660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
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Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 05:00 GMT +308.09.2021 05:0008.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596665Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 05:0008.09.2021 05:0008.09.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596665Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596665Подведение итогов не позднее Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске660018, г. Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству территории объекта весовой на полигоне ТПО в г. Лесосибирске
Начальная цена
892 851,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
660018, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 93, ПОМЕЩЕНИЕ 124
660018, г.Красноярск, ул. Куйбышева, д.93, офис 124
42.99.29.100
81.30
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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