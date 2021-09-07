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    Главная / Торги / Выбор исполнителя услуг по замене и изготовлению компонентов тахографа (замена, калибровка, активация блоков СКЗИ, на ранее установленные тахографы, изготовление карт водителей и предприятия, прочие виды услуг).

    Выбор исполнителя услуг по замене и изготовлению компонентов тахографа (замена, калибровка, активация блоков СКЗИ, на ранее установленные тахографы, изготовление карт водителей и предприятия, прочие виды услуг).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 07:5907.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596697Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке тахографа на автотранспортное средствоИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор исполнителя услуг по замене и изготовлению компонентов тахографа (замена, калибровка, активация блоков СКЗИ, на ранее установленные тахографы, изготовление карт водителей и предприятия, прочие виды услуг).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_1_к_документации___Проект_договора.docx

    Приложение_1_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по установке тахографа на автотранспортное средство

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 13:0010.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596697Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке тахографа на автотранспортное средствоИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по установке тахографа на автотранспортное средство

    Начальная цена

    548 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030310/name/613b40c5784387.97187812

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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