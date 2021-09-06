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    Главная / Торги / Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРК

    Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРКМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-736

    Наименование закупки

    Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 14:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__МТР__.docx

    Тех.задание_на_вагон_лабораторию..docx

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения_.doc

    Форма_КП___шаблон_.xlsx

    ГП144924_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1107

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    PaschenkoAV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пащенко Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 15:00 GMT +306.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРКМосква

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 15:0006.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144924Подведение итогов не позднее Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРКМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144924Подведение итогов не позднее Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРКМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вагон-лаборатории с оборудованием для ЛРК

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.21.14.130

    Части электрических промышленных или лабораторных печей и камер

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70.2

    Производство микроскопов (кроме электронных и протонных)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1047462/name/6156fe9c94fc91.08524682

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вагон-Лаборатория разрушающих испытаний. На базе контейнера 40 фт. с усиленной рамой. Длина 12000, Ширина 2400, Высота 2460 Общая площадь 28 кв. метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Машина испытательная универсальная марки ГОСТ серии МИМ.4-600 по ГОСТ 28840 и соответствует требованиям ГОСТ 8.640-2014, ГОСТ 8.763-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Копер маятниковый МИК-300 в соответствии с требованиям ГОСТ 10708, ГОСТ 6996"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Станок для изготовления U/V образцов СИО в соответствии с требованиям ГОСТ 9454, ASTM E23-02a, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Проектор измерительный геометрический ПИГ по Шарпи в соответствуии с требованиями ГОСТ 9454, ASTM E23-02a, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Камера охлаждения КВО -60° соответствует требованиям ГОСТ 9454, ASTM E23-02a, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "МШП-Б шлифовально-полировальная машина (два диска, с держателем образцов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "МТ-362 Прибор для определения коэффициента закручивания высокопрочных болтов (с калибровкой, поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Микроскоп инвертированный металлографический МИМ-34 В состав микроскопа входят: • микрометр МОВ-1-16х с госповеркой; • корпус с основными оптико-механическими узлами; • основание со встроенным блоком питания; • фокусировочный механизм; • предметный столик; • фототубус; • бинокулярная насадка с фото/видео выходом; • комплект объективов и окуляров; • комплект принадлежностей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стол лабораторный рабочий, размеры 900х650х750 мм, рабочая поверхность – керамогранит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Тумба подкатная с 3 ящиками, размеры 500х500х600 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Зонт вытяжной пристенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Стол компьютерный, размеры ДхШхВ: 900х650х750."

    Кол-во: 1

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