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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110596636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка волноводных аксессуаров СВЧ-тракта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 12:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Почтовый адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Контактный телефон
+7 499 948-23-19
Факс
+7 499 948-23-07
Адрес электронной почты
zakupki@radar-pribor.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУШНЕРЕНКО ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка волноводных аксессуаров СВЧ-тракта
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка волноводных аксессуаров СВЧ-тракта
Начальная цена
2 089 214,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП Радар-Прибор
Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор
Адрес местонахождения
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
26.30
26.30
Документация лота
Кол-во: 35.00000
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