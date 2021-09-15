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Номер извещения
32110596671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля Тойота Камри
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
Контактный телефон
+7 812 363-99-03
Факс
Адрес электронной почты
oozd@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Тойота Камри
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 09:00 GMT +315.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Тойота Камри192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.2021 23:0016.09.2021 23:0016.09.2021 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596671Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Тойота Камри192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х
Дата и время проведения
17.09.2021 10:0017.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596671Дата и время проведения Поставка автомобиля Тойота Камри192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 23:0021.09.2021 23:0021.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596671Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Тойота Камри192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 120, литер Х
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Тойота Камри
Начальная цена
3 241 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х
29.10.22
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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