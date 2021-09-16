Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий

    Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 08:0016.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    555/60-А

    Наименование закупки

    Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 13:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Расчет НМЦ

    Аукцион_Документация_22916_Поставка_костюмов.doc

    Аукцион_Извещение_22916_Поставка_костюмов_.doc

    32110596808_А.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 08:00 GMT +316.09.2021 08:0016.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596808Дата и время окончания срока приема заявок Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596808Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    29.09.2021 11:0029.09.2021 11:0029.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596808Дата и время проведения Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2021 16:0029.09.2021 16:0029.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596808Подведение итогов не позднее Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.202129.09.2021 16:0029.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596808Подведение итогов не позднее Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка защитных комбинезонов, трикотажных изделий

    Начальная цена

    2 260 031,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1489 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки Срок начала поставки не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания договора сторонами. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» октября 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.141

    Комбинезоны мужские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045120/name/615446f9ad2cc9.17437565

    29.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комбинезон химической защиты Тайвек с носками"

    Кол-во: 753

    "Позиция 2"

    "Комбинезон химической защиты Тайкем F c носками"

    Кол-во: 69

    "Позиция 3"

    "Бельё нательное М"

    Кол-во: 309

    "Позиция 4"

    "Бельё нательное Ж"

    Кол-во: 19

    "Позиция 5"

    "Термобельё нательное М"

    Кол-во: 181

    "Позиция 6"

    "Костюм для защиты от абразивных частиц из замши/хлопка М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с антистатическими свойствами Ж, размер 80/84-146/152"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с антистатическими свойствами М"

    Кол-во: 65

    "Позиция 9"

    "Футболка х/б"

    Кол-во: 72

    "Позиция 10"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с антистатическими свойствами Ж, размер 88/92-158/164"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Костюм для защиты от ОПЗ и МВ с антистатическими свойствами Ж, размер 104/108-158/164"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148074
    поставка Патрубок по БП2022г
    поставка Патрубок по БП2022г
    580429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211087971
    Ж301-жирный формовочный песок
    Ж301-жирный формовочный песок
    594667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    538 390
    Лоты:
    1
    УМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225269
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм), 450х540 мм, 550х550 мм, сталь 20, сталь 45
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм),...
    590614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    187 200
    Лоты:
    2
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014370
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийной защиты мачтовых сооружений ЦПС, УКПГ Новопортовского НГКМ и ПСП в районе пос. Мыс Каменный, для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2024 гг.
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
    Конкурс № 32211087947
    оказание лизинговых услуг на покупку мусоровозов
    оказание лизинговых услуг на покупку мусоровозов
    594664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 174848,47 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    17 484 847
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225483
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    591369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить