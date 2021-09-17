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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор по услуге на Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контроля за средствами связи (помещения узлов связи и дизельгенераторные.

    Открытый конкурентный отбор по услуге на Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контроля за средствами связи (помещения узлов связи и дизельгенераторные.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 08:0017.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003214Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контрог. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0062120-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор по услуге на Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контроля за средствами связи (помещения узлов связи и дизельгенераторные.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8348

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контро

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 08:00 GMT +317.09.2021 08:0017.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003214Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контрог. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Техническое обслуживание, восстановление работоспособности узлов связи и аппаратно-программного комплекса системы аварийного контро

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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