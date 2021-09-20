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    Главная / Торги / Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.

    Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144865Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144865

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    3537.05.00.081_01_Т1.jpg

    Рекомендуемый_режим_на_венец_3537.05.00.081_01.doc

    ГП144865_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 128

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lenshina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Леншина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 10:00 GMT +320.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144865Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 17:0027.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144865Подведение итогов не позднее Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144865Подведение итогов не позднее Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по термической обработке и правке заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    на территории подрядной организацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания Акта о приемке выполненных работ предоставления счет-фактуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1045702/name/615558412ad5d8.38506660

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термообработка и правка заготовки Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Термообработка и правка Венец зубчатый ч.3537.05.00.081-01 при условии передачи партии заготовок из 2-х штук"

    Кол-во: 4

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