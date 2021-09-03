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    Главная / Торги / Приобретение обновления программного обеспечения WinMachine.

    Приобретение обновления программного обеспечения WinMachine.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144864Дата и время окончания срока приема заявок Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение обновления программного обеспечения WinMachine.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_ТЗнаКП_WnMachine.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-50-61

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NaumovAN@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумов Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144864Дата и время окончания срока приема заявок Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144864Дата и время вскрытия заявок Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2021 14:0009.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144864Подведение итогов не позднее Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144864Подведение итогов не позднее Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год) – 2 рабочих места. Договор заключается ежегодно, предприятие использует актуальную версию программного обеспечения.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    58.29.5

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    04_ТЗнаКП_WnMachine.pdf

    30.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплект обновлений для программного обеспечения WinMachine (c включенной технической поддержкой на 1 год)"

    Кол-во: 2

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