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    Главная / Торги / Поставка фланцев

    Поставка фланцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев614038, г. Пермь, ул. Акаднмика ВеденееваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596574

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фланцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110596574_Приложение__1.pdf

    32110596574_Протокол.pdf

    1276_поставка_фланцев.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-28

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    bvv955@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полех Ольга Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Акаднмика Веденеева

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фланцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596574Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фланцев614038, г. Пермь, ул. Акаднмика Веденеева

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596574Дата и время вскрытия заявок Поставка фланцев614038, г. Пермь, ул. Акаднмика Веденеева

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.202107.10.2021 10:0007.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596574Подведение итогов не позднее Поставка фланцев614038, г. Пермь, ул. Акаднмика Веденеева

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцев

    Начальная цена

    309 540,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036739/name/614850ee966404.44186704

    20.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036737/name/614850cf7047d3.05719431

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 90.00000

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