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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.) (223.ЗК.1858; Id40773)

    Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.) (223.ЗК.1858; Id40773)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596597Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40773

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.) (223.ЗК.1858; Id40773)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НМЦ_1069681_НА_ПУБЛИКАЦИЮ_Обоснование_НМЦД__п._1.4.4_.docx

    ТЗ_1069682_НА_ПУБЛИКАЦИЮ_Приложение__1__смета__п._1.4.4_.xlsx

    1111050_проект_договора_на_выполнение_работ_223.rtf

    1111051_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1111048_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1111049_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    ТЗ_1069715_ТЗ_замена_кабеля_п._1.4.4..doc

    Протокол_72_1ч_223_ЗК_1858_ИД_40773.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596597Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 16:0021.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596597Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене кабеля к социологическому факультету МГУ (1 шт.)(Id40773)

    Начальная цена

    2 199 283,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    109 964,19 ₽на 400 дней
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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.33. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    43.29.19.190

    Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040683/name/614c6fb31d9470.89698430

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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