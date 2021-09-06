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    Главная / Торги / Листовой прокат

    Листовой прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003213Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    768

    Наименование закупки

    Листовой прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 11:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003213_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение.docx

    Список_документов_для_проверки_ДБ.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-94

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Листовой прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 11:00 GMT +306.09.2021 11:0006.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003213Дата и время окончания срока приема заявок Листовой прокатЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    06.10.2021 15:0006.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003213Подведение итогов не позднее Листовой прокатЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.202106.10.2021 15:0006.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003213Подведение итогов не позднее Листовой прокатЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листовой прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество / Объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, г. Екатеринбург Доставка осуществляется силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    металлопрокат пр-ва Россия, для АЭС, на указанные позиции УЗК 1 кл спл по ГОСТ 22727 кратно листам

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1145661/name/61f7c26a6cee83.35701660

    31.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 265-09Г2С-12-св УЗК; ГОСТ 19281-2014; 24-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1966.777

    "Позиция 2"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 325-09Г2С-12-св УЗК; ГОСТ 19281-2014; 10-Б-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 9025.492

    "Позиция 3"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 265-09Г2С-12-св УЗК; ГОСТ 19281-2014; 110-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 8641.56

    "Позиция 4"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 10-Б-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1502.552

    "Позиция 5"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 265-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-2014; 85-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 4059.264

    "Позиция 6"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 09Г2С-12 УЗК; ГОСТ 5520-2017; ПН- 80x2400х5500; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 1443.884

    "Позиция 7"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 09Г2С-12 УЗК; ГОСТ 5520-2017; ПН- 100x2500х6000; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 2363.15

    "Позиция 8"

    "ЛИСТ КОНСТ.ТОЛСТ Г/К; 20-ТВ1-М1-ТО-ГС-ДК1; ГОСТ 1050-2013; 40; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 828.32

    "Позиция 9"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 345-09Г2С-12-св УЗК; ГОСТ 19281-2014; 8x1300х11000-Б-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 8847.376

    "Позиция 10"

    "ЛИСТ ТОЛСТ.; 265-09Г2С-12-св УЗК; ГОСТ 19281-2014; 45-ПН; ГОСТ 19903-2015"

    Кол-во: 17491.464

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