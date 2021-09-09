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    Главная / Торги / Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"

    Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"ВетлугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597261

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_вскрытия_конвертов_и_рассмотрения_заявок.pdf

    Документация___2_поставка_щепы.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС
    Все закупки и тендеры ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС

    Юридический адрес

    606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Афимино, д. 39

    Почтовый адрес

    606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлуга, микрорайон, д.13, пом П-1

    Контактный телефон

    +7 83150 2-23-50

    Факс

    Адрес электронной почты

    sorokin0611@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сорокин Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ветлуга

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 13:00 GMT +309.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597261Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"Ветлуга

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 13:0009.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597261Дата и время вскрытия заявок Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"Ветлуга

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 10:0010.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597261Подведение итогов не позднее Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"Ветлуга

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 10:0010.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597261Подведение итогов не позднее Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"Ветлуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щепы топливной для нужд ООО "Поволжье - Ресурс"

    Начальная цена

    5 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС
    Все закупки и тендеры ПОВОЛЖЬЕ - РЕСУРС

    Адрес местонахождения

    606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлужский район, д. Афимино, д. 39

    606860, Российская Федерация, Нижегородская область, Ветлуга, микрорайон, д.13, пом П-1

    Классификатор ОКПД2

    16.10.23.112

    Щепа топливная

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10.2

    Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031423/name/613f43dc5f8307.28309411

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки"

    Кол-во: 10000.00000

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