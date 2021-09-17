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    Главная / Торги / Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICA

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144874Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICAМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 12:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования_к_поставке.rar

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Проект_Договора.rar

    Формат_КП.xlsx

    Опросный_лист___1_к_заявке_ЕГ0000037__69193638_v1_.XLSX

    Опросный_лист___2_к_заявке_ЕГ0000037__69193641_v1_.XLSX

    Приглашение_к_участию_в_процедуре..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Abramova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Екатерина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 14:00 GMT +317.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144874Дата и время окончания срока приема заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICAМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2021 14:0017.09.2021 14:0017.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144874Дата и время вскрытия заявок Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICAМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.10.2021 14:0020.10.2021 14:0020.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144874Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICAМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.202120.10.2021 14:0020.10.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144874Подведение итогов не позднее Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICAМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потребность ОАО "Ямал СПГ". Продукция LEICA

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно "Формат КП"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно "Формат КП"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно "Формат КП"
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веха EFT сборная для накручивания на репера"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Плёночные отражатели EFT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Кабель LEICA GEV267 данных, 2.0м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Светоотражающая лента"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Рюкзак LEICA GVP647"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Маркер Edding E-8750"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Маркер Edding E-8750"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Приёмник спутниковый геодезическийп LEICA GS18 Т LTE & UHF (радио и GSM)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Цифровой нивелир Leica LS15 (0.2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Насадка окулярная LEICA GFZ3"

    Кол-во: 1

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