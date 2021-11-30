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Номер извещения
ГП144860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация геодезического оборудования, радиостанций в г. Вологда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 910 457-24-81
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
grudinin.da@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грудинин Дмитрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. Вологда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2021 18:00 GMT +330.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144860Дата и время окончания срока приема заявок Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМосква
Подведение итогов не позднее
01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144860Подведение итогов не позднее Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. Вологда
Начальная цена
450 115,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
26.30.11
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 4
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