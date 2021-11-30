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    Главная / Торги / Реализация геодезического оборудования, радиостанций в г. Вологда

    Реализация геодезического оборудования, радиостанций в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144860Дата и время окончания срока приема заявок Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация геодезического оборудования, радиостанций в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    IMG_3205.jpg

    IMG_3075.jpg

    PHOTO_2021_09_01_13_46_33.jpg

    Копия_Форма_ТКП_геодез_радиост.xlsx

    IMG_3076.jpg

    PHOTO_2021_09_01_13_48_17.jpg

    PHOTO_2021_09_01_13_46_22.jpg

    PHOTO_2021_09_01_13_46_57.jpg

    PHOTO_2021_09_01_13_49_27.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.11.2021 18:00 GMT +330.11.2021 18:0030.11.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144860Дата и время окончания срока приема заявок Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.12.2021 09:0001.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144860Подведение итогов не позднее Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.12.202101.12.2021 09:0001.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144860Подведение итогов не позднее Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация геодезического оборудования, ручных радиостанций в г. Вологда

    Начальная цена

    450 115,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веха телескопическая 5541-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Винт теодолита"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дальномер лазерный CONDTROL X1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Дальномер лазерный COSMO 150 VIDEO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дальномер лазерный COSMO 70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Дальномер лазерный COSMO MINI 30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Дальномер лазерный COSMO MINI 40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Дальномер ультразвуковой FIT 18684"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Нивелир SETL DSZ с компенсатором"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Нивелир оптический ADA BASIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Нивелир оптический CST/berger SAL32ND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Нивелир оптический LEICA Jogger 32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Нивелир оптический Sokkia"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Нивелир оптический VEGA L-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Отражатель EFT с маркой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Отражатель VEGA SP02T с маркой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Радиостанция"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Радиостанция ALINCO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Рейка нивелирная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Штатив нивелирный"

    Кол-во: 2

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