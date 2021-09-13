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    Главная / Торги / ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА

    ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 09:0013.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144853Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНАг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144853

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_для_СМП__сварочное_одеяло.docx

    ПИ_ЗК__0_заявок_Одеяло_СМП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП144853Дата окончания срока рассмотрения заявок ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНАг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Подведение итогов не позднее

    16.09.2021 09:0016.09.2021 09:0016.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144853Подведение итогов не позднее ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНАг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 09:0016.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144853Подведение итогов не позднее ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНАг. Королев, Московская область, ул. Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА

    Начальная цена

    55 387,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Классификатор ОКПД2

    13.92.11.110

    Одеяла (кроме электрических одеял)

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032348/name/6140789d0eea19.73536189

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОСТАВКУ СВАРОЧНОГО ОДЕЯЛА (ПОКРЫВАЛА) И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЛОТНА"

    Кол-во: 8

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