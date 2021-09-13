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    Главная / Торги / 1702/30.08.21/КО/Э Поставка ящика для ветоши

    1702/30.08.21/КО/Э Поставка ящика для ветоши

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ящика для ветошиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1702/30.08.21/КО/Э

    Наименование закупки

    1702/30.08.21/КО/Э Поставка ящика для ветоши

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    30.08.2021 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    продление_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_эл.ф.__товары_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ящика для ветоши

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 15:30 GMT +313.09.2021 15:3013.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ящика для ветошиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2021 07:0014.09.2021 07:0014.09.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144856Дата и время вскрытия заявок Поставка ящика для ветошиСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2021 12:3026.10.2021 12:3026.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144856Подведение итогов не позднее Поставка ящика для ветошиСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.10.202126.10.2021 12:3026.10.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144856Подведение итогов не позднее Поставка ящика для ветошиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ящика для ветоши

    Начальная цена

    31 254,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ящика для ветоши"

    Кол-во:

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