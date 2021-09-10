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    Главная / Торги / Поставка радиаторов и сантехнических материалов для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка радиаторов и сантехнических материалов для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 09:0010.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиаторов сантехнических материалов644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиаторов и сантехнических материалов для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 11:21

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    445Д21_1_Документация.docx

    445Д21_Протокол_190_от_13.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    ZAKupki-polet@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиаторов сантехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 11:0016.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596314Подведение итогов не позднее Поставка радиаторов сантехнических материалов644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого,226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиаторов сантехнических материалов

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА
    Все закупки и тендеры АО ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.120

    Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031198/name/613f23a1c57218.85708485

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 1

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    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
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