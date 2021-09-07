Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка траншеекопателя

    Поставка траншеекопателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597116Дата и время окончания срока приема заявок Поставка траншеекопателяТамбовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597116

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка траншеекопателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Документация_поставка_траншеекопателя__на_8_352_000_00__AL0001607.docx

    _Приложение_1___Проект_договора_поставка_траншеекопателя__на_8_352_000_00__AL0001607.doc

    _Приложение_2___Техническая_часть_поставка_траншеекопателя__на_8_352_000_00__AL.xlsx

    _Приложение_3____Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_поставка_траншеекопателя.docx

    _Приложение_к_письму_о_подаче_заявки__коммерческое_предложение__поставка_транше.xlsx

    _Извещение_поставка_траншеекопателя__на_8_352_000_00__AL0001607.doc

    МИ_1_заявка_протокол_итоговый_траншеекопатель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-41-88

    Факс

    Адрес электронной почты

    hudjakov_av@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Худяков Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка траншеекопателя

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 17:0008.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597116Подведение итогов не позднее Поставка траншеекопателяТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка траншеекопателя

    Начальная цена

    8 352 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.2

    Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027216/name/613848d31ecda2.38622915

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Траншеекопатель"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213481
    Запрос предложений. Градирня
    Запрос предложений. Градирня
    588099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Запрос предложений № ГП237461
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    Автокран грузоподъёмностью 110 тонн
    594572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП213569
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для ремонта горизонтального трехплунжерного насоса модели: Г305М, в собранном виде.
    Запроса предложений на поставку клапана охолостительно-предохранительного Г305М.330СБ для...
    588452
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237380
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка станка для шлифовки и полировки днищ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594220
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    405 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить