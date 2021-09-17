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    Главная / Торги / Закупка строиматериалов

    Закупка строиматериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144855Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строиматериаловКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строиматериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Приложение___3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Извещение_для_торгов.docx

    Приложение___6_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение___1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ГП144855_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строиматериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 15:00 GMT +317.09.2021 15:0017.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144855Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строиматериаловКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144855Подведение итогов не позднее Закупка строиматериаловКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144855Подведение итогов не позднее Закупка строиматериаловКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строиматериалов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    43.39.11.190

    Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050420/name/615d3a87416555.25099303

    08.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло оконное 3сорт 1ГОСТ 111-90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Плита к подвесному потолку 600*600*12мм (упаковка 20шт)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Утеплитель 50*1220*5490мм 13кв.м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Поликарбонат сотовый 2100*12000*10мм прозрачный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Профиль для поликарбоната соединительный Н-образный 8мм 12000мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Доводчик TS3000 EN3 со скользящей тягой,серебристый, или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Замок врезной (хром)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Ручка дверная (хром)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Накладка под личинку хром, диаметр 56мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Личина для замка"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Петли дверные универсальные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Рубероид РКП-350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Раковина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Пъедестал для раковины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Смеситель для раковины двухвентильный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Гибкая подводка для смесителя (пара)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Кран шаровый , внутренняя-наружная резьба, никелированная латунь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Полипропиленовая труба, армированная алюминием"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Угол полипропиленовый 25мм 90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Тройник полипропиленовый 25*25*25мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Муфта полипропиленовая 25мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Фиксатор 25мм для полипропиленовых труб"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Муфта полипропиленовая 25мм*1/2 (ш)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Сифон для умывальника/мойки"

    Кол-во: 25

    "Позиция 25"

    "Душ большой с резьбой 1/2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Сиденье для унитаза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Унитаз напольный"

    Кол-во: 6

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