Комиссия определяет победителя аукциона, заявившего максимальное предложение стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и ранжирует заявки других участников аукциона по мере убывания стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Требования, предъявляемые к Участнику

В аукционе может участвовать лицо, удовлетворяющее требованиям Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7