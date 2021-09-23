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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 1 рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена (Лот № 1)

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 1 рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена (Лот № 1)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 23:5923.09.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144857Дата и время окончания срока приема заявок установка и эксплуатация рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграниченаКраснодарПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию 1 рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена (Лот № 1)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Краснодар

    Номер извещения

    ГП144857

    Способ реализации

    Аренда

    Нормативное регулирование

    Размещение рекламных конструкций

    Продавец / инициатор продажи

    ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

    Предмет договора

    установка и эксплуатация рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена

    Начальная цена

    2153088.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    645926.40

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 11:38 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.09.2021 10:00

    Дата и время проведения

    05.10.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_подведения_итогов_ГП144857_от_07.10.2021.pdf

    Приложение_2__заявка_.docx

    Приложение_4_к_договору_лот_1.doc

    АУКЦИОННАЯ_документация_лот___1.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_лот___1.docx

    Приложение_1_к_документации_об_аукционе_лот___1.docx

    Приложение_3_к_документации__инструкция_.docx

    Приложение_4_к_документации_типовая_форма_договора.doc

    Приложение_1_к_договору_лот___1.doc

    Приложение_2_к_договору_лот___1.doc

    Приложение_3_к_договору__график_платежей_.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар

    Форма собственности имущества

    Муниципальная (региональная)

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    645926.4

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350015, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Коммунаров, 173

    Контактный телефон

    +7 861 298-01-43

    Адрес электронной почты

    i.skachko@krd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скачко Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Контактное лицо продавца/инициатора

    -

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    str@krd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 861 298-01-43

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    350015, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Коммунаров, 173

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Да

    Порядок определения победителя

    Комиссия определяет победителя аукциона, заявившего максимальное предложение стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, и ранжирует заявки других участников аукциона по мере убывания стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В аукционе может участвовать лицо, удовлетворяющее требованиям Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    https://krd.ru/podrazdeleniya/administratsii-krasnodara/departament-arkhitektury-i-gradostroitelstva/gorodskaya-sreda/auktsiony/

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