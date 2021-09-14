www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144851
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Услуги по предоставлению водителей, уборщиков территории и специалистов (техников) по обслуживанию помещений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово и его внутренних структурных подразделений»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 3842 34-50-98
Факс
{}
Адрес электронной почты
guzeev@siberia.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Предоставление услуг водителей;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144851Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Предоставление услуг водителей;Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144851Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Предоставление услуг водителей;Новосибирск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144851Подведение итогов не позднее Лот № 1 Предоставление услуг водителей;Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Предоставление услуг водителей;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
49.39.39.000
Кол-во: 1
Лот № 2 Предоставление услуг уборщиков территории;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144851Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Предоставление услуг уборщиков территории;Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144851Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Предоставление услуг уборщиков территории;Новосибирск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144851Подведение итогов не позднее Лот № 2 Предоставление услуг уборщиков территории;Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Предоставление услуг уборщиков территории;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
81.29.19.000
Кол-во: 1
Лот № 3 Предоставление услуг специалистов (техников) по обслуживанию помещений.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 12:00 GMT +314.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144851Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 Предоставление услуг специалистов (техников) по обслуживанию помещений.Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144851Дата и время вскрытия заявок Лот № 3 Предоставление услуг специалистов (техников) по обслуживанию помещений.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144851Подведение итогов не позднее Лот № 3 Предоставление услуг специалистов (техников) по обслуживанию помещений.Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 Предоставление услуг специалистов (техников) по обслуживанию помещений.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
96.09.19.139
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.