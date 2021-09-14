«Услуги по предоставлению водителей, уборщиков территории и специалистов (техников) по обслуживанию помещений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово и его внутренних структурных подразделений»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144851 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП21-08-25/2(ФС) Наименование закупки «Услуги по предоставлению водителей, уборщиков территории и специалистов (техников) по обслуживанию помещений Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово и его внутренних структурных подразделений» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский Юридический адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Почтовый адрес 630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2 Контактный телефон +7 3842 34-50-98 Факс {} Адрес электронной почты guzeev@siberia.gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Степанов Денис Игоревич Место рассмотрения предложений Новосибирск Закупки и тендеры Новосибирская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

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