www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110596251
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов тепловой сети с использованием композитных материалов для нужд Филиала № 6 ПАО "МОЭК" (№ 21VP1669)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Почтовый адрес
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
Контактный телефон
+7 495 587-77-88
Факс
{}
Адрес электронной почты
Buraya_E_E@moek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бурая Елена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов тепловой сети с использованием композитных материалов для нужд Филиала № 6 ПАО "МОЭК"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.202126.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596251Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов тепловой сети с использованием композитных материалов для нужд Филиала № 6 ПАО "МОЭК"Москва
Подведение итогов не позднее
26.11.2021 17:0026.11.2021 17:0026.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596251Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов тепловой сети с использованием композитных материалов для нужд Филиала № 6 ПАО "МОЭК"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению трубопроводов тепловой сети с использованием композитных материалов для нужд Филиала № 6 ПАО "МОЭК"
Начальная цена
94 348 039,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 572 467,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МОЭК
Все закупки и тендеры ПАО МОЭК
Адрес местонахождения
119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017
43.22.1
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.