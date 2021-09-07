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Номер извещения
ГП144926
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
Контактный телефон
495 доб.221-75-39
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@baltchemc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144926Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 11:0007.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144926Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва
Подведение итогов не позднее
26.11.2021 16:0026.11.2021 16:0026.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144926Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.11.202126.11.2021 16:0026.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144926Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»
Начальная цена
1 106 412,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Адрес местонахождения
188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134
43.21.10.140
42.9
42.99
Документация лота
Кол-во: 1
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