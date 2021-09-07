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    Главная / Торги / на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»

    на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144926Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144926

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    86/0821/30 ОЗП

    Наименование закупки

    на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    выписка_из_протокола_отмена.docx

    Документация_КИТСО_30.08.docx

    Извещение.doc

    Проект_договора.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Юридический адрес

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Контактный телефон

    495 доб.221-75-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@baltchemc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 11:00 GMT +307.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144926Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 11:0007.09.2021 11:0007.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144926Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.11.2021 16:0026.11.2021 16:0026.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144926Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 16:0026.11.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144926Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, для нужд ООО «БХК»

    Начальная цена

    1 106 412,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры БАЛТИЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

    Адрес местонахождения

    188480, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисепп, Воровского, 18а

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 29 с 134

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    42.9

    Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    42.99

    Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040237/name/614c33094ac711.77768403

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ комплекса инженерно-технических средств охраны объекта «Складские помещения в здании бизнес-центра «Верейская плаза-3»"

    Кол-во: 1

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