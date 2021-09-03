Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)

    Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144859Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    74 от 27.07.2021

    Наименование закупки

    Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    требования_и_критерии.pdf

    техническое_задание.pdf

    заявка.pdf

    протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Юридический адрес

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    Почтовый адрес

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 611-10-00 доб. 154

    Факс

    +7 812 458-72-22

    Адрес электронной почты

    dubinina@ckba.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артамонова Олеся Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144859Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144859Дата и время вскрытия заявок Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144859Подведение итогов не позднее Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)

    Начальная цена

    1 334 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплект деталей под сборку затвора дискового ЦКБ Р99601-300 DN300, Pd 1,0 МРа, Td 60 oC ; Угл. ст. с твердым гуммированием по TU 3741-056-34390194-2004 / ТУ 3741-056-34390194-2004 категория сейсмостойкости 4/-/II категория обеспечения качества QNC - 4 компл

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка оборудования должна осуществляться комплектно, в указанные сроки, а именно полная поставка 4 комплектов в течение4-6 месяцев календарных дней с момента получения давальческого сырья подписания договора и оплаты аванса. По согласованию сторон допускается досрочная отгрузка продукции. Оборудование должно быть изготовлено, укомплектовано, предъявлено по Качеству, упаковано, промаркировано согласно чертежей Заказчика, доставлено в Место поставки: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д. 27.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансовый платеж в размере 50 % от суммы Договора, в том числе НДС 20% перечисляется Покупателем на р/с Поставщика в течение 15 календарных дней с даты подписания договора и выставления счета, окончательный платеж 50%50% окончательный расчет в течение 15 календарных дней после отгрузки продукции и прохождении Входного контроля Счет на оплату, счет-фактура, ТТН, ТН, сертификат качества (паспорт на каждую деталь комплекта).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПФ ЦКБА
    Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

    Адрес местонахождения

    195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

    195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ЦКБ_Р99601_300.pdf

    30.08.2021

    ЦКБ_Р99601_300_СБ.PDF

    30.08.2021

    ЦКБ_Р99601_300_А.pdf

    30.08.2021

    ЦКБ_Р99601_300_АСБ.PDF

    30.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025085/name/613223b66b3f59.63426919

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект деталей под сборку затвора дискового ЦКБ Р99601-300 DN300, Pd 1,0 МРа, Td 60 oC ; Угл. ст. с твердым гуммированием по TU 3741-056-34390194-2004 / ТУ 3741-056-34390194-2004 категория сейсмостойкости 4/-/II категория обеспечения качества QNC"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225269
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм), 450х540 мм, 550х550 мм, сталь 20, сталь 45
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм),...
    590614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    187 200
    Лоты:
    2
    Регион:
    Свердловская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202006
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    594656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213725
    Термостат вискозиметрический
    Термостат вискозиметрический
    589017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213719
    Шейкер орбитальный
    Шейкер орбитальный
    589004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213709
    Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов
    Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов
    588962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213708
    USB-ключ
    USB-ключ
    588960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213689
    Сервера для файлового кластера
    Сервера для файлового кластера
    588896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить