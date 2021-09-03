Условия договора

Комплект деталей под сборку затвора дискового ЦКБ Р99601-300 DN300, Pd 1,0 МРа, Td 60 oC ; Угл. ст. с твердым гуммированием по TU 3741-056-34390194-2004 / ТУ 3741-056-34390194-2004 категория сейсмостойкости 4/-/II категория обеспечения качества QNC - 4 компл

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка оборудования должна осуществляться комплектно, в указанные сроки, а именно полная поставка 4 комплектов в течение4-6 месяцев календарных дней с момента получения давальческого сырья подписания договора и оплаты аванса. По согласованию сторон допускается досрочная отгрузка продукции. Оборудование должно быть изготовлено, укомплектовано, предъявлено по Качеству, упаковано, промаркировано согласно чертежей Заказчика, доставлено в Место поставки: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д. 27.Рассчитать логистику >