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Номер извещения
ГП144859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артамонова Олеся Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 09:00 GMT +303.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144859Дата и время окончания срока приема заявок Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 09:0003.09.2021 09:0003.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144859Дата и время вскрытия заявок Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.09.202107.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144859Подведение итогов не позднее Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Во исполнение договора с заказчиком № 21/1016-П-7725С-210016 от 25.02.2021. изготовление комплектов под сборку Затворов дисковых ЦКБ Р99601-300 по ТУ 3741-056-34390194-2004 - 4 шт. Класс безопасности: 4 Категория обеспечения качества: QNC С частичным использованием давальческого материала. *(материал SAF сталь давальческий)
Начальная цена
1 334 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплект деталей под сборку затвора дискового ЦКБ Р99601-300 DN300, Pd 1,0 МРа, Td 60 oC ; Угл. ст. с твердым гуммированием по TU 3741-056-34390194-2004 / ТУ 3741-056-34390194-2004 категория сейсмостойкости 4/-/II категория обеспечения качества QNC - 4 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка оборудования должна осуществляться комплектно, в указанные сроки, а именно полная поставка 4 комплектов в течение4-6 месяцев календарных дней с момента получения давальческого сырья подписания договора и оплаты аванса. По согласованию сторон допускается досрочная отгрузка продукции. Оборудование должно быть изготовлено, укомплектовано, предъявлено по Качеству, упаковано, промаркировано согласно чертежей Заказчика, доставлено в Место поставки: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская д. 27.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
C
Документация лота
Кол-во: 4
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