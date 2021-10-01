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Номер извещения
ГП144844
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-44-27
Факс
Адрес электронной почты
ds.alginichev@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Алгиниче Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 09:00 GMT +301.10.2021 09:0001.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144844Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 10:0001.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144844Подведение итогов не позднее Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144844Подведение итогов не позднее Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
Начальная цена
688 918,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
32.50.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2021 09:00 GMT +301.10.2021 09:0001.10.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144844Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 10:0001.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144844Подведение итогов не позднее Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.202101.10.2021 10:0001.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144844Подведение итогов не позднее Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2Химки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа Амплификатора изотермического для детекции РНК вирус SARS-CoV-2 и Устройства пробоподготовки для выделения нуклеиновых кислот вирусов SARS-CoV-2
Начальная цена
688 918,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
32.50.13.190
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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