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Номер извещения
32110596273
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 234-04-01
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2021 18:00 GMT +316.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596273Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.2021 23:5917.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596273Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Дата и время проведения
20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596273Дата и время проведения Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
21.09.2021 23:5921.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596273Подведение итогов не позднее Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колбасы и колбасных изделий для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Начальная цена
403 699,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603142, г. Н.Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
10.13.14.131
10.13.2
Документация лота
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 520.00000
Кол-во: 460.00000
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