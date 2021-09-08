Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110596221 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ Юридический адрес 344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293 Почтовый адрес 344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293 Контактный телефон +7 863 282-50-50 Факс {} Адрес электронной почты i.suhorukov@rvdk.ru Ф.И.О. контактного лица Сухоруков Иван Анатольевич Место рассмотрения предложений Ростов-на-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

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