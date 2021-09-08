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Номер извещения
32110596221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596221Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е»Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по обслуживанию систем вентиляции и холодоснабжения на объекте: участок производства гипохлорита натрия на Александровских очистных сооружениях АО «Ростовводоканал» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е»
Начальная цена
279 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в п.5 информационной карте запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 1 «е».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
71.20.11.190
71.20
Документация лота
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