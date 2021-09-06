Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)

    Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 15:3006.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596199Дата и время окончания срока приема заявок Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)г. Самара, ул. Земеца, д.18Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 11:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.zip

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хмелевских Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара, ул. Земеца, д.18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 15:3021.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596199Подведение итогов не позднее Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)г. Самара, ул. Земеца, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека (анкерные устройства)

    Начальная цена

    596 650,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    25.94.12.190

    Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038897/name/614ad7f1ab9256.36024580

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 4.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП105431
    Поставка сетчатого ограждения для ПАО Южный Кузбасс согласно ТЗ и графика поставки
    Поставка сетчатого ограждения для ПАО Южный Кузбасс согласно ТЗ и графика поставки
    482353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить