Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки оплаты: Оплата Товара производится Покупателем: 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; Однократная поставка; Все обязательства Поставщика по изготовлению и поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно спецификации — в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.