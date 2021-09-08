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    Главная / Торги / Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

    Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596619Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596619

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    558/59-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Извещение_о_внесении_изменений__ред2.doc

    Извещение__документация__.doc

    договор_спецификация_22390.doc

    32110596619_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 06:00 GMT +308.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596619Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2021 06:0008.09.2021 06:0008.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596619Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 16:0013.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596619Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка отливок (оправки для термофиксации) по чертежам Заказчика

    Начальная цена

    470 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки оплаты: Оплата Товара производится Покупателем: 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; Однократная поставка; Все обязательства Поставщика по изготовлению и поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно спецификации — в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обеими сторонами. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.21.190

    Полуфабрикаты из нелегированной стали прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032451/name/614085ceaf9869.20363578

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отливка "Пуансон" 507.0740-1465/003 (Без механической обработки)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Отливка "Матрица" 507.0740-1465/002 (Без механической обработки)"

    Кол-во: 5

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