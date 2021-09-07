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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования

    Поставка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:0007.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    554/63-А (СМСП)

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 12:12

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110596607_ИП.pdf

    Закупочная документация

    Проект договора

    Расчет НМЦ

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 21:0020.09.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596607Подведение итогов не позднее Поставка сварочного оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования

    Начальная цена

    5 003 982,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования без замечаний и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2-6 к договору).; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования должны быть исполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1040161/name/614c273aef22b0.86345950

    23.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инверторный сварочный полуавтомат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Сварочный аппарат для механизированной сварки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Сварочный аппарат инверторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сварочный инверторный аппарат с жидкостным охлаждением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Сварочный аппарат для механизированной сварки"

    Кол-во: 1

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    Дата аукциона:
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