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    Главная / Торги / Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99

    Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596186Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._Извещение__электрокорунд.docx

    3._ЗД_электрокорунд.docx

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    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-52-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатыхова Е А

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 09:00 GMT +315.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596186Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.09.2021 09:3015.09.2021 09:3015.09.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596186Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Дата и время проведения

    16.09.2021 09:0016.09.2021 09:0016.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596186Дата и время проведения Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596186Подведение итогов не позднее Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596186Подведение итогов не позднее Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99

    Начальная цена

    6 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    34 750,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    34 750,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    23.91

    Производство абразивных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036473/name/614826b55f5c09.50932521

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во:

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