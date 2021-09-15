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Номер извещения
32110596186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-52-74
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фатыхова Е А
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 09:00 GMT +315.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596186Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.09.2021 09:3015.09.2021 09:3015.09.2021 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596186Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Дата и время проведения
16.09.2021 09:0016.09.2021 09:0016.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596186Дата и время проведения Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 09:0020.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596186Подведение итогов не позднее Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.09.202120.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596186Подведение итогов не позднее Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электрокорунда в ассортименте согласно прейскуранту. Соответствие ГОСТ Р52381-2005, ГОСТ 28818-90, ТУ 3988-075-00224450-99
Начальная цена
6 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 750,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
23.91.11.190
23.91
Документация лота
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