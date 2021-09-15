Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или УПД, паспорт), денежными средствами на расчетный счет поставщика. Оплата производится в рублях по курсу евро установленного ЦБ РФ на дату оплаты. В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. В случае применения указаного пункта иной срок оплаты установленый Договором, не применяется.; Однократная закупка; 3. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 160 календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.