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Номер извещения
32110596603
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 06:00 GMT +315.09.2021 06:0015.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596603Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
27.09.2021 10:0027.09.2021 10:0027.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596603Дата и время проведения Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596603Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320
Начальная цена
76 504,03
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.91.12.110
28.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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