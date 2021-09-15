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    Главная / Торги / Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

    Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 06:0015.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596603

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    547/63-А

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 06:00 GMT +315.09.2021 06:0015.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596603Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596603Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    27.09.2021 10:0027.09.2021 10:0027.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596603Дата и время проведения Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596603Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596603Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для дробеметных установок ТКМ-2 и ЕТ-320

    Начальная цена

    76 504,03

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или УПД, паспорт), денежными средствами на расчетный счет поставщика. Оплата производится в рублях по курсу евро установленного ЦБ РФ на дату оплаты. В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору в размере 100% от стоимости поставленного товара не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или Универсальный передаточный документ (УПД)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. В случае применения указаного пункта иной срок оплаты установленый Договором, не применяется.; Однократная закупка; 3. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 160 календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.91

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "E3057 Комплект лопаток (6шт.) (В306)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "В5438 Импеллер для В306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "G0508 Распредкамера В-306 CW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "G0509 Распредкамера В-306 CCW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "D8972 Торцевая защита для В306"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "D8973 Верхняя защита для В306"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "D3237 Корпус турбины В-306"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "D4211 Дисковая защита камеры ET-320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "D4222 Правая защита камеры ET-320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "D4223 Левая защита камеры ET-320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "F0649 Резиновый под ET-320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лопасть турбины 320 (1 копмл.= 8шт.) ТКМ-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Распределитель турбины 320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Направитель турбины 320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Правая защитная стенка турбины 320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Левая защитная стенка турбины 320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Верхняя защитная стенка турбины 320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Корпус турбины 320"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Транспортировочная лента 900×2850×12мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Верхняя защита барабана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Боковая защита барабана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Диск барабана 550"

    Кол-во: 2

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