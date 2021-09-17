Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в размере 100% от стоимости выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента (даты) подписания обеими сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, получения Заказчиком следующих документов: 1. Оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счета на оплату, счета-фактуры; 2. Документы в соответствии с п. 6 Технического задания (Приложение №1 к Договору).; Однократная закупка; Все Работы должны быть выполнены Подрядчиком с момента (даты) подписания договора и до 30.01.2022г.