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    Главная / Торги / Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

    Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 06:0017.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596617Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    550/63-А

    Наименование закупки

    Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110596617_А.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений__ред2.doc

    Аукцион_Извещение.doc

    Аукцион_Документация.doc

    Расчет НМЦ

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 06:00 GMT +317.09.2021 06:0017.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596617Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596617Дата окончания срока рассмотрения заявок Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    28.09.2021 10:0028.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596617Дата и время проведения Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2021 16:0028.09.2021 16:0028.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596617Подведение итогов не позднее Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 16:0028.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596617Подведение итогов не позднее Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix

    Начальная цена

    2 406 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    14 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится денежными средствами на расчетный счет Подрядчика в размере 100% от стоимости выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента (даты) подписания обеими сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, получения Заказчиком следующих документов: 1. Оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации счета на оплату, счета-фактуры; 2. Документы в соответствии с п. 6 Технического задания (Приложение №1 к Договору).; Однократная закупка; Все Работы должны быть выполнены Подрядчиком с момента (даты) подписания договора и до 30.01.2022г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1043842/name/6152e6e938c724.75506314

    28.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система радиоуправления марки HBC radiomatic FST 512 quadrix"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Разработка проекта на радиоуправление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Разработка проекта на реконструкцию подъемного сооружения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Демонтаж кабины,монтаж площадки для выхода на проходную галерею"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Монтаж радиоуправления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Пуско-наладочные работы, инструктаж работников покупателя"

    Кол-во: 3

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