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Номер извещения
32110596617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
30.08.2021 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
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Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 06:00 GMT +317.09.2021 06:0017.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596617Дата и время окончания срока приема заявок Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.09.2021 16:0027.09.2021 16:0027.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596617Дата окончания срока рассмотрения заявок Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время проведения
28.09.2021 10:0028.09.2021 10:0028.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596617Дата и время проведения Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Подведение итогов не позднее
28.09.2021 16:0028.09.2021 16:0028.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596617Подведение итогов не позднее Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202128.09.2021 16:0028.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596617Подведение итогов не позднее Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевод мостовых двухбалочных кранов на радиоуправление марки HBC radiomatic FST 512 quadrix
Начальная цена
2 406 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
33.11.11.000
33.11
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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