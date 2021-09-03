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Номер извещения
ГП144839
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 10:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 291
Факс
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Заключение договора на закупку металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 15:30 GMT +303.09.2021 15:3003.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144839Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку металлопрокатаКолпино
Подведение итогов не позднее
20.09.2021 12:3020.09.2021 12:3020.09.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144839Подведение итогов не позднее Заключение договора на закупку металлопрокатаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на закупку металлопроката
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 11.5
Кол-во: 0.47
Кол-во: 0.16
Кол-во: 3.1
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