Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725

    Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144834Дата и время окончания срока приема заявок Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Запрос_по_заявке___37725___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    Информация_по_ТК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Денисовский.docx

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Денисовский.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ГОК_Д.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 03:00 GMT +306.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144834Дата и время окончания срока приема заявок Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144834Подведение итогов не позднее Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144834Подведение итогов не позднее Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ВГП 20х2,5 Зсп ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 2"

    "Труба ВГП 25х2,8 ГОСТ 3262х75"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 3"

    "Труба ВГП 32х2,8 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.68

    "Позиция 4"

    "Труба 40х3,0 ГОСТ 3262"

    Кол-во: 0.507

    "Позиция 5"

    "Труба ДУ 50х3,0 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.64

    "Позиция 6"

    "Труба ДУ 65х4,0 ГОСТ 1079-91"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 7"

    "Труба Ду 80х4 ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.834

    "Позиция 8"

    "Труба ДУ 100х4,5 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 9"

    "Труба 133х4 3СП ГОСТ 10705-80 10704-91"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 10"

    "Труба 159х5 С255 ГОСТ 78732-78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Отвод 159х5 крутоизогнутый ГОСТ 13735-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Труба 219х6 ГОСТ10704-91"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 13"

    "Отвод 90 219*6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Рулон минераловатный Экоролл 1220х8200х50 {Необходимо 40 рулонов}"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Стеклопластик РСТ-430 {В 1 рулоне 100м2}"

    Кол-во: 800

    "Позиция 16"

    "Труба канализационная 110х2000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Отвод ПВХ 90гр. д-110мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Труба канализационная 50х1500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Отвод 50 90 градусов ПВХ канализационный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Кольцо железобетонное стеновое КС 20.6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Плита перекрытия для ж/б колец 1ПП 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Крышка люка канализационного полимерная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Насос канализационный SEG.40.12.2.50В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Клапан регулирующий прямой Ду15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Клапан регулирующий ручной Ду 20 Прямой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кран шаровый BVR Ду15, Ру40"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой BVR Ду20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой латунный Ду15 Ру 16бар"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой латунный Ду25 Ру 16бар"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой угловой НН 1/2''"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Кран шаровой под приварку ДУ 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Кран шаровый Ду40 под приварку спусковой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Кран шаровый Ду50 под приварку"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый приварной Ду80 Ру16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Кран шаровый Ду15 {с американкой}"

    Кол-во: 18

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый Ду 25 {с американкой}"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Воздухоотводчик автоматический Ду15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Фильтр сетчатый с пробкой ДУ20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Фильтр сетчатый фланцевый Ду80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Клапан балансировочный ручной MSV-F2 Ду20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Клапан балансировочный ручной ДУ 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Клапан ручной фланцевый балансировочный ДУ 50Ру 16 бар"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Термометр 100мм с осевым присоединением G1/2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Термометр ТТП 5 1 160 66"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Манометр МП-4У"

    Кол-во: 11

    "Позиция 46"

    "Закладка для установки манометра с трехкодовым клапаном"

    Кол-во: 18

    "Позиция 47"

    "Грязевик Ду 80 Ру 16бар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Унитаз-компакт бел. КОЮМФОРТ+ПЛЮС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Раковина с пьедесталом 530х430х825 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Сифон Ани 1 1/4х40 мм гиб.труба 40-40х50 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Гофра для унитаза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Крепление для унитаза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Крышка для унитаза"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225269
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм), 450х540 мм, 550х550 мм, сталь 20, сталь 45
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм),...
    590614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    187 200
    Лоты:
    2
    Регион:
    Свердловская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП202006
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    Приобретение оргтехники для ООО «УК «Колмар» по заявке №40227
    594656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213725
    Термостат вискозиметрический
    Термостат вискозиметрический
    589017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213719
    Шейкер орбитальный
    Шейкер орбитальный
    589004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213709
    Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов
    Аппарат для определения фракционного состава нефтепродуктов
    588962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213708
    USB-ключ
    USB-ключ
    588960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213689
    Сервера для файлового кластера
    Сервера для файлового кластера
    588896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить