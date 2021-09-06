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Номер извещения
ГП144834
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 03:00 GMT +306.09.2021 03:0006.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144834Дата и время окончания срока приема заявок Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144834Подведение итогов не позднее Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы, отводы, краны шаровые, КИПиА, сантехнические, отделочные и прочие материалы для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 37725
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.21
Кол-во: 0.68
Кол-во: 0.507
Кол-во: 0.64
Кол-во: 0.35
Кол-во: 0.834
Кол-во: 3.4
Кол-во: 1.6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 6.3
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 800
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 21
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 11
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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