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    Главная / Торги / Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596149Дата и время окончания срока приема заявок Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596149

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    49

    Наименование закупки

    Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    30.08.2021 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_электронного_аукциона_на_говядину_тушеную.docx

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 234-04-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2021 18:00 GMT +316.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596149Дата и время окончания срока приема заявок Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2021 23:5917.09.2021 23:5917.09.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596149Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110596149Дата и время проведения Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    21.09.2021 23:5921.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596149Подведение итогов не позднее Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 23:5921.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596149Подведение итогов не позднее Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка говядины тушеной для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    235 287,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603142, г. Н.Новгород, ул. Космическая, д. 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    10.13.15.111

    Консервы кусковые мясные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.13.3

    Производство мясных (мясосодержащих) консервов

    Документация лота

    Форма 1-ой части заявки

    30.08.2021

    Форма 2-ой части заявки

    30.08.2021

    Проект договора

    30.08.2021

    Расчет цены

    30.08.2021

    Извещение

    30.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1037806/name/61498afab8a407.58164818

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина тушеная"

    Кол-во: 875.00000

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