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Номер извещения
32110596218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№00205 на право заключения договора поставки и установки двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 11:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Почтовый адрес
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
Контактный телефон
+7 914 207-59-39
Факс
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Адрес электронной почты
AndreikoUV@rzdstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596218Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В
Начальная цена
1 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложениями к извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95
29
29.3
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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