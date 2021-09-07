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    Главная / Торги / №00205 на право заключения договора поставки и установки двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В

    №00205 на право заключения договора поставки и установки двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    00205

    Наименование закупки

    №00205 на право заключения договора поставки и установки двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_Комиссии.doc

    Протокол_Комиссии.jpg.zip

    Извещение.docx

    Приложение__к_извещению_Условия_часть_1_и_2.doc

    Приложение_к_извещению_о_проведении_запроса_котировок_Порядок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 914 207-59-39

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AndreikoUV@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    АНДРЕЙКО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 10:00 GMT +307.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 10:0007.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596218Дата и время вскрытия заявок Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596218Подведение итогов не позднее Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1ВХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка двигателя внутреннего сгорания на автокран КС-55729-1В

    Начальная цена

    1 850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложениями к извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложениями к извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032874/name/614158e6453a05.79831312

    15.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032875/name/614158eb9a5758.89729468

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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