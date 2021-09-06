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    Главная / Торги / Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48

    Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596090Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    30.08.2021 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная_документация_48_сад.docx

    48_ведомость_обьемов_работ.pdf

    48_локально_сметный_расчет.pdf

    ТЗ_Замена_ограждения_территории_МДОАУ__48.docx

    Договор_подряда.doc

    Протокол_Итогов_ДС_48.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 48
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 48

    Юридический адрес

    460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Полигонная, 12

    Почтовый адрес

    460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Полигонная, 12

    Контактный телефон

    +7 3532 43-17-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    48dou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    КУЗНЕЦОВА МАРИНА АЙРАТОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 16:0007.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596090Подведение итогов не позднее Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48Оренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по замене ограждения территории МДОАУ №48

    Начальная цена

    950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МДОАУ № 48
    Все закупки и тендеры МДОАУ № 48

    Адрес местонахождения

    460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Полигонная, 12

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028371/name/6138dbec890b54.82047832

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

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