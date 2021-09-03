Поставка электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу. В случае, если поставщик не является производителем или официальным представителем/дилером/дистрибьютором, взаиморасчеты происходят с использованием Отдельных банковских счетов Банке ГПБ (АО)