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Номер извещения
ГП144835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 3822 70-59-70 доб. 5475
Факс
--
Адрес электронной почты
d.turuntaev@enrgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турунтаев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Njvcr
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Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144835Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»Njvcr
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144835Подведение итогов не позднее Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»Njvcr
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
27
46.69.5
Документация лота
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 24
Кол-во: 80
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 20
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