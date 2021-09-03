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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

    Поставка электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144835Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»NjvcrПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки.7z

    Техническое_задание.pdf

    Форма_ТКП.XLSX

    ГП144835_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Njvcr

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 11:00 GMT +303.09.2021 11:0003.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144835Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»Njvcr

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 14:0030.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144835Подведение итогов не позднее Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»Njvcr

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 14:0030.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144835Подведение итогов не позднее Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»Njvcr

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку электротехнической продукции на объект строительства «МГ Сила Сибири. Этап 5.1.КС-1 Салдыкельская»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу. В случае, если поставщик не является производителем или официальным представителем/дилером/дистрибьютором, взаиморасчеты происходят с использованием Отдельных банковских счетов Банке ГПБ (АО)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1062536/name/6170db6db9cea6.12895407

    21.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка стационарная ССИ-125 3Р+РЕ+N 32А 380-415В IP44 IEK"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Вилка переносная ССИ-035 3Р+РЕ+N 63А 380-415В IP54 IEK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Розетка переносная ССИ-235 3Р+РЕ+N 63А 380-415В IP54 IEK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Розетка переносная ССИ-223 2Р+РЕ 32А 200-250В IP44 IEK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Вилка переносная ССИ-023 2Р+РЕ 32А 200-250В IP44 IEK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "РБ33-1-0м Розетка (колодка) трехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "РБ34-1-0м Розетка (колодка) четырехместная с защитными крышками ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "ВПу11-01-Ст Вилка разборная угловая с з/к 16А белая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Диф.автомат АД14 4Р 63А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "АВДТ 32 C16 - Автоматический Выключатель Дифф. тока"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "АВДТ 32 C25 - Автоматический Выключатель Дифф. тока"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Светильник НПП1301 белый/круг 60Вт IP54 ИЭК"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Терморегулятор KST 228B"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Переключатель PA66 25T125 для обогревателя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Клавишный выключатель KCD4 16A/250В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Клавишный выключатель KCD3 16A/250В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Изолента 0,13х15 мм черная 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Изолента 0,13х15 мм красная 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Изолента 0,13х15 мм желтая 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Изолента 0,13х15 мм зеленая 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Изолента 0,13х15 мм синяя 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 20 метров ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Хомутный держатель со стяжкой серый CFF1 16-32 мм IEK"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Шина аллюминиевая 60х10 (6м)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Розетка трехместная Schneider Electric ЭТЮД, открытый монтаж, с заземлением, белый, PA16-011B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Коробка КМ41235 распаячная для о/п 85х85х40 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "DIN-рейка (25см) оцинкованная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн. пластик IP41 GENERICA"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Корпус метал. ЩМП-2-0 (500х400х220мм) У2 IP54 GENERICA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Корпус металлический ЩМП-2.3.1-0 У2 IP54"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-63-2-2/0/6, в сборе со стойкой (SSP056)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Щит силовой для строительной площадки ЩСсп-40-2-2/0/6, в сборе со стойкой (SSP058)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Кабель-канал 40х16 "ЭЛЕКОР" (30 м/упак)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (50 м/упак)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Авт.выкл. ВА 47-100 1Р100А 10 кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Авт. выкл.ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Авт. выкл.ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Авт. выкл.ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Авт. выкл.ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Авт. выкл.ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Авт. выкл.ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК"

    Кол-во: 24

    "Позиция 45"

    "Диф.автомат АД14 4Р 32А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Светильник НПП1301 белый/круг 60Вт IP54 ИЭК"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Прожектор СДО 06-150 светодиодный черный IP65 6500 K IEK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Прожектор СДО 06-100 светодиодный черный IP65 6500 K IEK"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Прожектор светодиодный Feron "LL-925" 250Вт 21250Лм 6400К в черном корпусе"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Прожектор СДО 06-50 светодиодный черный IP65 6500 K IEK"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Пруток стальной D16мм."

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Полоса стальная черная 40х4"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Провод нагревательный ПНСВ 1.2 мм"

    Кол-во: 20

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    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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