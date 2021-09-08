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Номер извещения
32110596082
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32
Почтовый адрес
367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32
Контактный телефон
+7 8722 51-56-67
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki.mahgaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Эминов Мурад Максимович
Место рассмотрения предложений
Махачкала
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотру
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотру
Начальная цена
225 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
Адрес местонахождения
367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32
367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32
86.10.1
86.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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