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    Главная / Торги / Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру

    Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:5908.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596082Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотруМахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596082

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 10:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Приложение_3___Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.doc

    Протокол_нет_заявок.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Юридический адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    Почтовый адрес

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Контактный телефон

    +7 8722 51-56-67

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki.mahgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эминов Мурад Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотру

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202109.09.2021 14:0009.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596082Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотруМахачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обязательному предварительному и периодическому медицинскому осмотру

    Начальная цена

    225 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАХАЧКАЛА

    Адрес местонахождения

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева, 32

    367008, Российская Федерация, Республика Дагестан, Махачкала, Джамалутдина Атаева 32, 32

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029745/name/613afad2062999.63361446

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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