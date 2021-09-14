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Номер извещения
АП003206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования мобильного весоизмерительного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 69-04-00
Адрес электронной почты
Denisov.SeV@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Сергей Вадимович
Место рассмотрения заявок
Омск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования мобильного весоизмерительного комплекса
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 13:00 GMT +314.09.2021 13:0014.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003206Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования мобильного весоизмерительного комплексаОмск
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Поставка оборудования мобильного весоизмерительного комплекса
Официальный сайт, на котором размещена документация
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