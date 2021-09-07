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    Главная / Торги / Поставка инструмента

    Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596294Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 11:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32110596294_подведения.pdf

    Приложение___2___Спецификация.docx

    Закупочная_документация_на_поставку_инструмента.docx

    Приложение___1___проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596294Подведение итогов не позднее Поставка инструментаг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    981 381,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035483/name/6144550393c165.26055826

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая ручными инструментами"

    Кол-во: 315.00000

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