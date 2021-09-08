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    Главная / Торги / Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144868Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    436/ДХО-21

    Наименование закупки

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме (предельная цена)

    Дата публикации

    30.08.2021 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол__466_2_2021_ДХО_от_14.09.2021.pdf

    2.Техническое_задание.docx

    3.Проект_договора.docx

    1.Документация_436_ДХО.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 11:00 GMT +308.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144868Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 10:0009.09.2021 10:0009.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144868Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144868Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144868Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД Россииг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12.122

    Услуги по установлению рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, включая предприятия)

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.22

    Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости совокупности вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032275/name/61406f503c2560.97213072

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов движимого имущества ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1.00

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