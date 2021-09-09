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Номер извещения
АП003205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ноутбука
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
31.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Почтовый адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Контактный телефон
+7 812 449-49-70
Адрес электронной почты
zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
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Место рассмотрения заявок
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбука
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 23:59 GMT +309.09.2021 23:5909.09.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003205Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ноутбука
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка ноутбука
Официальный сайт, на котором размещена документация
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