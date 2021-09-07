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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:0007.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596622Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    551/64-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Другой документ. Расчет НМЦД за ед.ТРУ (для размещения на ЭТП)

    Извещение

    Проект договора

    32110596622_ИП__2_.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 06:00 GMT +307.09.2021 06:0007.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596622Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 06:0007.09.2021 06:0007.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596622Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 16:0010.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596622Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

    Начальная цена

    1 416 418,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные Исполнителем Услуги производится по количеству фактически вывезенной партии отходов (Общий объем отходов не должен превышать, указанный в Приложении №2), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании счетов, выставляемых Исполнителем, после подписания Заказчиком Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры / универсального передаточного документа.; не позднее 20.09.2022г.; Исполнитель оказывает Услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик вправе подавать заявки на электронную почту Исполнителя со дня заключения Договора и до 19.09.2022г. Услуги по Договору должны быть оказаны в срок не позднее 20.09.2022г., с правом досрочного оказания Услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    38.22.29.000

    Услуги по утилизации прочих опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22

    Обработка и утилизация опасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032462/name/614086f86ed384.36466910

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отходы минеральных масел индустриальных (4 06 130 01 31 3)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены (4 06 140 01 31 3)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Отходы минеральных масел компрессорных (4 06 166 01 31 3)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами (4 14 129 12 31 3)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15% (3 61 222 02 31 4)"

    Кол-во: 178

    "Позиция 6"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 53

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