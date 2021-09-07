Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и утилизации отходов 3-4 класса опасности

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за оказанные Исполнителем Услуги производится по количеству фактически вывезенной партии отходов (Общий объем отходов не должен превышать, указанный в Приложении №2), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней на основании счетов, выставляемых Исполнителем, после подписания Заказчиком Акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры / универсального передаточного документа.; не позднее 20.09.2022г.; Исполнитель оказывает Услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком. Заказчик вправе подавать заявки на электронную почту Исполнителя со дня заключения Договора и до 19.09.2022г. Услуги по Договору должны быть оказаны в срок не позднее 20.09.2022г., с правом досрочного оказания Услуг.