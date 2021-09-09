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    Главная / Торги / Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспорте

    Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспорте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 10:5909.09.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596015Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспортеАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32/08.21/КО

    Наименование закупки

    Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспорте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32.pdf

    Документация_32.docx

    Извещение_32.docx

    Приложение_1_Проект_договора_32.docx

    Приложение_2_Техническая_часть_32.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_32.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП_32.docx

    Приложение_к_Форме_1_ЦП_32.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-42-05

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    econ03@astrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспорте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 14:0010.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596015Подведение итогов не позднее Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспортеАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по установке ГБО, для использования в качестве топлива компримированного природного газа (метан) на легковом автомобильном транспорте

    Начальная цена

    767 508,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Астрахань
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Астрахань

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, площадь Шаумяна, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.32.92

    Услуги по сборке частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030220/name/613b3710852be8.46563234

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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