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Номер извещения
32110596264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
30.08.2021 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18
Почтовый адрес
180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18
Контактный телефон
8112293340
Факс
Адрес электронной почты
uorlova@moglinosez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Деревня Моглино
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Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2021 10:00 GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2021 10:00GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596264Дата и время вскрытия заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.09.202116.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596264Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596264Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596264Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"
Начальная цена
1 833 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Псковская обл., Псковский р-н, СП «Тямшанская волость», примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д. Моглино и прилегающая территория с востока.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО
Все закупки и тендеры АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО
Адрес местонахождения
180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18
71.12.14
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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