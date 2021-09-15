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    Главная / Торги / Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги»

    Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня МоглиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение предпроектных работ по объекту: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    30.08.2021 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_открытого_конкурса__раздел_6_Техническое_задание___ред._06.09.2021.docx

    Документация_открытого_конкурса__раздел_7_Обоснование_НМЦ___в_ред._06.09.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_3_Информационная_карта____ред._06.09.2021.doc

    Требования_ФТС_РФ_от_09.08.19__01_22_48403.PDF

    Документация__открытого_конкурса__раздел_1_Инструкция____ред._06.09.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_2_Критерии_оценки___ред._06.09.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_4_Образцы_форм_документов____ред._06.09.2021.doc

    Документация_открытого_конкурса__раздел_5_Проект_Договора___в_ред._06.09.2021.doc

    Схема_ФТС_Общая.pdf

    Схема_ФТС_ЖД.pdf

    ТУ_ИСХ_35095_ОКТ_от_23.11.2020__150_тыс.т._в_год.pdf

    Протокол_оценки_и_сопоставления_заявок_от_17.09.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА МОГЛИНО
    Все закупки и тендеры АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО

    Юридический адрес

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Почтовый адрес

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Контактный телефон

    8112293340

    Факс

    Адрес электронной почты

    uorlova@moglinosez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Деревня Моглино

    Закупки и тендеры Псковская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 10:00 GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596264Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 10:00GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596264Дата и время вскрытия заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.09.202116.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110596264Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 11:0017.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596264Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596264Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"Деревня Моглино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение предпроектных работ по объекту: "Строительство железнодорожного пути необщего пользования "ОЭЗ ППТ "Моглино" (площадка №2), с примыканием к станции Моглино Октябрьской железной дороги"

    Начальная цена

    1 833 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Псковская обл., Псковский р-н, СП «Тямшанская волость», примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д. Моглино и прилегающая территория с востока.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты – в соответствии со статьей 4 раздела V «Проект договора подряда» настоящей Документации о закупке. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО
    Все закупки и тендеры АО ОЭЗ ППТ МОГЛИНО

    Адрес местонахождения

    180502, Российская Федерация, Псковская область, Деревня Моглино, Зона Особая Экономическая Зона Ппт Моглино, 18

    Классификатор ОКПД2

    71.12.14

    Услуги по инженерно-техническому проектированию туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и подобных объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035814/name/6144856fddab24.57737208

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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