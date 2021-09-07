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    Главная / Торги / Закупка охранных извещателей

    Закупка охранных извещателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003204Дата и время окончания срока приема заявок Закупка охранных извещателейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка охранных извещателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП003204_second_parts_protocol.rtf

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    Хаб._СОСП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка охранных извещателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 13:00 GMT +307.09.2021 13:0007.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003204Дата и время окончания срока приема заявок Закупка охранных извещателейМосква

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003204Подведение итогов не позднее Закупка охранных извещателейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003204Подведение итогов не позднее Закупка охранных извещателейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка охранных извещателей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036784/name/614857304e4749.92079359

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер периметровых извещателей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Блок сигнально-пусковой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Блок индикации с клавиатурой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Прибор контроля – конфигуратор сетевых устройств ПК-КСУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС-24-40-02"

    Кол-во: 76

    "Позиция 6"

    "Извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС-24-80-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Извещатель охранный радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-200-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Извещатель охранный радиоволновый линейный ПРЕДЕЛ-600-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Извещатель охранный радиоволновый объемный ЗЕБРА-60-О"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Блок сопряжения БС-1-Б"

    Кол-во: 86

    "Позиция 11"

    "Блок сопряжения БС-2-Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Источник вторичного электропитания резервированный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Источник вторичного электропитания резервированный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Контроллер периметровых извещателей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Извещатель охранный радиоволновый АНТИРИС-24-40-02"

    Кол-во: 2

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